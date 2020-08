Idrija/Cerkno, 28. avgusta - Kljub sprva črnim obetom in slabšemu obisku zaradi epidemije so na Idrijsko-Cerkljanskem zadovoljni s poletno turistično sezono. V Idriji, kjer je poskočilo število dnevnih gostov, je bilo julija sicer gostov nekaj manj, avgusta pa pričakujejo primerljiv obisk z lanskim. Na Cerkljanskem pa je bilo julija in avgusta turistov celo več kot lani.