Postojnska jama ponovno odprla vrata za obiskovalce

Postojna, 3. junija - Po koncu epidemije novega koronavirusa so vrata ponovno odprle tudi Postojnska jama in ostale znamenitosti v sklopu Parka Postojnska jama. Obiskovalce bodo pričakale nekatere novosti, saj so v času epidemije prenovili promenado do vhoda v jamo, vrata pa odpira tudi prenovljeni drugi del hotela Jama z dodatnimi 78 sobami.