V DeSUS poudarili pomen vključitve poslancev in organov stranke v pripravo demografskega sklada

Ljubljana, 16. junija - Po mnenju poslanske skupine DeSUS je pomembno, da se ob vzpostavitvi demografskega sklada o njem večinsko strinjajo znotraj stranke in poslanske skupine. Ker so bili nosilci pripravljanja sklada poslanci in mnogi člani DeSUS že v preteklih letih, se zavedajo pomembnosti vključitve poslancev in organov stranke tudi v tokratno pripravo, so poudarili.