Krivec: Koalicija poenotena glede prenosa vsega državnega premoženja v demografski sklad

Brdo pri Kranju, 10. junija - Koalicija se večinoma strinja o prioritetah, je ob robu koalicijskega vrha povedal vodja poslancev SDS Danijel Krivec. Glavni temi sta okrepitev zdravstva in ustanovitev demografskega sklada, so potrdili tudi drugi predstavniki koalicijskih strank. Po besedah Krivca so se uskladili, da bodo v demografski sklad prenesli vse državno premoženje.