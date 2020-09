Okužbe z novim koronavirusom v ponedeljek potrdili v 45 občinah

Ljubljana, 15. septembra - Okužbe z novim koronavirusom so v ponedeljek potrdili v 45 občinah po državi. V Ljubljani so potrdili 17 okužb, trenutno je v prestolnici okuženih 179 občanov. V Mariboru so odkrili 11 primerov, aktivno okuženih imajo 98. Po tri okužbe so zaznali v Domžalah, Pivki in Braslovčah. Občinam z najmanj eno doslej potrjeno okužbo se je pridružila Divača.