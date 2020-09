Bidnova kampanja ustanavlja posebno enoto pravnikov za zaščito integritete volitev

New York, 14. septembra - Predsedniška kampanja demokrata Josepha Bidna ustanavlja posebno enoto pravnikov, v kateri bosta dva nekdanja glavna odvetnika države in več sto pravnikov, ki se bodo v slogu leta 2000 podali v pričakovane sodne boje glede izida volitev. Vse več je namreč znamenj, da ne ena in ne druga stran ne bosta priznali poraza.