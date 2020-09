Združeni narodi sprejeli resolucijo o skupnem odgovoru na pandemijo covid-19

New York, 12. septembra - Generalna skupščina ZN je v petek sprejela nezavezujočo resolucijo o skupnem in usklajenem globalnem odgovoru v boju proti pandemiji covida-19, ki med drugim vodilno vlogo v tem boju priznava Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Proti široko podprti resoluciji so glasovale samo ZDA in Izrael.