Kitajska in Indija bosta po incidentih na meji umaknili vojake

Moskva, 11. septembra - Kitajska in Indija sta se strinjali, da bosta skušali preprečiti incidente na sporni meji med državama v Himalaji. Da bi zmanjšali možnost incidentov bosta umaknili svoje vojake, tako da bodo ti ohranjali primerno razdaljo, nadaljevali dialog in zmanjševali napetosti, piše v dogovoru zunanjih ministrov, ki so ga sklenili v Moskvi.