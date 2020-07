Indija in Kitajska umikata vojake s sporne meje v Himalaji

New Delhi, 6. julija - Indija in Kitajska sta začeli umikati svoje vojake iz doline Galwan na meji med državama, kjer je bilo v spopadih junija ubitih 20 indijskih vojakov. Viri v indijski vojski so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili, da so kitajski vojaki začeli podirati šotore in druge strukture na spornem območju v Himalaji.