Na meji med Indijo in Kitajsko novi incidenti

Peking, 8. septembra - Indija in Kitajska se znova medsebojno obtožujeta zaradi novih incidentov na sporni meji med državama v Himalaji. Indijske oblasti so danes zavrnile obtožbe Pekinga, da naj bi njene enote prestopile mejo in sprožile opozorilne strele. Kitajsko so obtožile novih vojaških provokacij v sporni pokrajini Ladak.