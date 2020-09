Na Hrvaškem 190 novih okužb s koronavirusom ob rekordnem številu testiranj

Zagreb, 11. septembra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili še 190 primerov okužbe z novim koronavirusom, covid-19 pa je bil usoden še za tri osebe, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah testirali največje dnevno število ljudi doslej, in sicer 5549.