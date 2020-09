V BiH 286 novih okužb s koronavirusom, v Srbiji 58, v Črni gori in Severni Makedoniji več kot 120

Sarajevo/Beograd/Podgorica/Priština/Skopje, 10. septembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 286 novih okužb z novim koronavirusom, od tega večino, 212, v Federaciji BiH. V zadnjem dnevu je za covidom-19 v državi umrlo pet ljudi. V Srbiji pa so potrdili 58 novih primerov okužbe in eno smrtno žrtev covida-19. Več kot 120 novih okužb so potrdili v Črni gori in Severni Makedoniji.