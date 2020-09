Večina v anketi CNBC meni, da ne Trump ne Biden nista duševno sposobna za predsednika ZDA

New York, 10. septembra - Anketa ameriške poslovne televizije CNBC, ki so jo izvedli v šestih zveznih državah, ki so letos odločilne za zmago na predsedniških volitvah, kaže, da večina udeležencev nima dobrega mnenja o duševnih sposobnostih predsednika Donalda Trumpa niti demokrata Jospeha Bidna za položaj predsednika ZDA.