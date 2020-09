Pandemija močno prizadela newyorški nepremičninski trg

New York, 10. septembra - Avgusta letos je bilo na newyorškem Manhattnu na voljo za najem 15.000 praznih stanovanj, kar je krepko več kot avgusta lani, ko jih je bilo 5600. Praznjenje nekoč najbolj privlačne in drage lokacije za življenje v ZDA je opazno na vsakem koraku, saj so ulice polne selitvenih tovornjakov.