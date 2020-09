V torek potrdili 79 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 9. septembra - V torek so v Sloveniji opravili 2560 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 79 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. To je najvišje število dnevno potrjenih okužb doslej, prav tako so v torek opravili največ testiranj v enem dnevu. V bolnišnici se zaradi covida-19 zdravi 33 bolnikov, štirje potrebujejo intenzivno nego.