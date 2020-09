Na Hrvaškem 341 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 9. septembra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili še 341 primerov okužbe z novim koronavirusom, trije ljudje so zaradi covida-19 umrli, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. V minulih 24 urah so v sosednji državi zabeležili več novih primerov kot v ponedeljek in torek, ko so skupaj našteli 321 okužb z novim koronavirusom.