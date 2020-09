Iz zdravniških vrst opozorila o težavah zdravstvenega sistema zaradi epidemije covida-19

Ljubljana, 8. septembra - Omejitve zaradi epidemije novega koronavirusa so globoko zarezale tudi v zdravstveni sistem. Dostopnost do zdravstvenih storitev po preklicu epidemije v Sloveniji se ni vrnila na prejšnjo raven, čakalne dobe so vse daljše, ugotavljajo zdravniške organizacije. Ob tem opozarjajo, da letos najbrž ne mogoče opraviti vseh predvidenih storitev.