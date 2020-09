V Jordaniji potrdili prve okužbe s koronavirusom v begunskem taborišču

Aman/Atene, 8. septembra - V begunskih taboriščih v Jordaniji so potrdili prvi okužbi z novim koronavirusom. Potrdili so ju pri dveh sirskih beguncih v begunskem taborišču Azrak, drugem največjem v državi, kjer je nastanjenih skoraj 37.000 ljudi. V Grčiji, kjer so prve okužbe med begunci potrdili minuli teden, medtem zapirajo dostop do nekaterih migrantskih centrov.