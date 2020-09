V Združenju neodvisnih radiev za nadaljnjo obravnavo novele zakona o medijih

Ljubljana, 8. septembra - V Združenju neodvisnih radiev podpirajo prizadevanja ministrstva za kulturo za vzpostavitev pogojev, ki bodo omogočili dolgoročno sobivanje, obstoj in razvoj vseh medijev v Sloveniji, tudi manjših in neodvisnih. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, se zato tudi zavzemajo za nadaljnjo obravnavo predloga novele zakona o medijih.