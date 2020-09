V ponedeljek deset novih okužb v Ljubljani, po pet v Mariboru in Novem mestu

Ljubljana, 8. septembra - V ponedeljek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 23 občinah po državi. Največ jih je bilo znova v Ljubljani, skupaj deset, po pet primerov so potrdili v Mariboru in Novem mestu, dva pa v Sevnici. V drugih občinah so zaznali po eno okužbo. Število trenutno okuženih v Ljubljani je preseglo stotico, sledi Maribor s 36 aktivno okuženimi.