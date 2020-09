Na Reki prijeli migranta, okuženega s koronavirusom

Zagreb/Reka, 8. septembra - Hrvaška policija je danes sporočila, da so prijeli migranta, ki je v ponedeljek pobegnil iz reškega kliničnega centra, kjer so ugotovili, da je pozitiven na novi koronavirus. Moškega so našli približno dva kilometra od bolnišnice na območju reškega pristanišča. Policija je migranta predala reški bolnišnici.