Delo o vplivu tujih izvajalcev na domače gradbeništvo (8. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Janez Tomažič v komentarju Veliki znajo zaščititi svoje interese piše o vplivu podjetjih iz tretjih držav na slovensko gospodarstvo in podjetja. To počno tako Američani kot tudi Kitajci, le da slednjih ne opazimo. Opazijo pa to evropska podjetja, ki s tujimi ne morejo tekmovati, saj ta ne spoštujejo delavskih pravic na evropskem nivoju.