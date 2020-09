Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dvojni zmagi Slovencev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na deveti etapi kolesarske dirke po Franciji in o 25 potrjenih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji. Srbska tiskovna agencija Tanjug in italijanska ANSA sta poročali tudi o izjavi slovenske evroposlanke Tanje Fajon o srbskem parlamentu.