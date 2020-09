Finance o malih drznih podjetjih (8. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Blaž Abe v komentarju Too big to fail, too big to play piše o inovativnih malih podjetjih, ki si lahko v fazi rasti marsikaj privoščijo, ter zgolj z idejami, bliščem in bližnjicami prepričajo kupe vlagateljev. A je uspeh navidezen in neaplikativen na čas, ko taka podjetja postanejo velika. Eno takšnih je tehnološko podjetje Wirecard.