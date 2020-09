Policija na Reki išče migranta, okuženega s koronavirusom

Zagreb/Reka, 7. septembra - V kliničnem centru na Reki so danes potrdili, da policija išče tujega državljana, ki je okužen z novim koronovirusom in je samovoljno zapustil bolnišnico. Prav tako so potrdili, da migrant nima simptomov okužbe niti zdravstvenih težav. V bolnišnico je prispel v skupini migrantov, ki je bila v spremstvu policije.