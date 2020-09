Večina hrvaških šol danes odprla vrata

Zagreb, 7. septembra - Na prvi dan novega šolskega leta v hrvaških osnovnih in srednjih šolah pričakujejo nekaj manj kot 460.000 učencev in dijakov, ki bodo pouk obiskovali ob strogih epidemioloških ukrepih. Hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs je danes dejal, da se začenja najbolj negotovo šolsko leto doslej.