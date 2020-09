Mok: Igre v Tokiu bodo ne glede na stanje z virusom

Tokio, 7. septembra - Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih morali letos preložiti zaradi pandemije novega koronavirusa, bodo leta 2021 izvedli ne glede na zdravstveno stanje po svetu oziroma ne glede na to, ali bo takrat koronske krize že konec. To je danes zatrdil podpredsednik krovne olimpijske organizacije John Coates.