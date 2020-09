Nemški zunanji minister zagrozil Moskvi s sankcijami zaradi Navalnega

Berlin/Moskva, 6. septembra - Nemški zunanji minister Heiko Maas je zaradi zastrupitve ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega zagrozil Rusiji s sankcijami, če Moskva v kratkem ne bo pomagala razjasniti okoliščin njegove zastrupitve. V Moskvi so se nemudoma odzvali in Berlin obtožili, da se ne odziva na ruske prošnje in namerno zavlačuje preiskavo.