Nato obsoja napad na Navalnega, od Rusije zahteva razkritje programa novičok

Bruselj, 4. septembra - Članice zveze Nato so danes obsodile napad na ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega in ocenile, da gre za očitno kršitev mednarodnega prava, ki terja mednarodni odziv. Ob tem so Rusijo pozvale k sodelovanju pri preiskavi in razkritju programa novičok, je povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.