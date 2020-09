V Nemčiji dokazali, da je bil Navalni zastrupljen

pripravila Blaž Mohorčič in Jure Kos

Berlin, 2. septembra - Nemška vlada je sporočila, da so s testiranji jasno dokazali, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni zastrupljen s kemičnim živčnim strupom. Nemška kanclerka Angela Merkel je dejala, da mora Rusija odgovoriti na vprašanja o zastrupitvi Navalnega, iz Moskve pa so sporočili, da so pripravljeni polno sodelovati z Berlinom.