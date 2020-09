Beograd, 5. septembra - V Srbiji so v zadnjih 24 urah opravili 7848 testiranj na okužbo z novim koronavirusom. Okužbo so potrdili pri 77 ljudeh. Hkrati sta zaradi covida-19 umrla dva bolnika, so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug objavile pristojne oblasti.