Indija tretja država na svetu z več kot štirimi milijoni okužb z novim koronavirusom

New Delhi, 5. septembra - Indija je danes postala tretja država sveta, kjer so doslej potrdili že več kot štiri milijone okužb z novim koronavirusom. V največji demokraciji sveta so danes potrdili rekordnih 86.432 okužb z novim koronavirusom, skupno več kot 4,02 milijona okužb. Pred Indijo sta po številu okužb ZDA in Brazilija.