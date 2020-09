WHO ne bo odobril cepiva, če ne bo varno in učinkovito

Ženeva, 4. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes ponovno zatrdila, da ne bo odobrila cepiva proti novemu koronavirusu, če ne bo dokazano varno in učinkovito. Države po svetu namreč tekmujejo, katera bo prej razvila cepivo, kar vzbuja skrb, da ne bo varno in učinkovito.