Rusko cepivo prestalo prva testiranja

London, 4. septembra - Prostovoljci, ki so sodelovali pri zgodnjih testiranjih ruskega cepiva proti novemu koronavirusu, so razvili protitelesa brez resnih neželenih stranskih učinkov, piše v študiji, ki jo je objavila medicinska revija Lancet. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da sta bili testiranji premalo obsežni, da bi lahko dokazali varnost in učinkovitost cepiva.