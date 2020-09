V francoski reprezentanci pozitiven še Mandanda

Pariz, 4. septembra - Vratar francoske nogometne reprezentance Steve Mandanda, ki je konec avgusta podaljšal pogodbo z Marseillom do leta 2024, je bil tik pred tekmo lige narodov pozitiven na novi koronavirus. Mandanda je že zapustil reprezentanco in ne bo nastopil na sobotni tekmi proti Švedski, so sporočili iz tabora galskih petelinov.