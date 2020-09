Trump se brani poročil o žalitvah padlih in ujetih ameriških vojakov

Washington, 4. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek odločno zanikal poročila, da se je žaljivo izražal o padlih ali ujetih ameriških vojakih in jih označil za popolnoma napačna. Revija Atlantic je namreč v četrtek poročala, da je o padlih vojakih v prvi in drugi svetovni vojni govoril kot o naivnežih in zgubah.