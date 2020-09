Odbor za obrambo potrdil dodatne investicije v Slovensko vojsko do leta 2027

Ljubljana, 3. septembra - Odbor za obrambo je danes z 10 glasovi za in petimi proti potrdil predlog zakona o investicijah v Slovensko vojsko v obdobju od 2021 do 2027. Več kot osemurna razprava je postregla z naklonjenostjo predstavnikov koalicije modernizaciji in krepitvi vojske ter zadržanostjo oz. nasprotovanju zakonskemu predlogu predstavnikov opozicije, zlasti Levice.