Na odboru za obrambo o zakonu o financiranju investicij v SV

Ljubljana, 3. septembra - Odbor DZ za obrambo ima na dnevnem redu današnje seje drugo obravnavo predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski (SV) v letih 2021 do 2026. Ta predvideva 780 milijonov evrov za vojsko. Nedavno so poslanci Levice predlagali razpis posvetovalnega referenduma, v LMŠ pa so v sredo predlagali še javno predstavitev mnenj.