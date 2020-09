V Srbiji manj kot 100 novih okužb, v Severni Makedoniji in Črni gori precej več

Beograd, 3. septembra - V Srbiji so v preteklih 24 urah potrdili 95 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 pa sta umrli še dve osebi, so sporočili pristojni. V Severni Makedoniji so potrdili 166 novih okužb, preminil ni nihče. V Črni gori so zabeležili 146 novih primerov, na Kosovu pa 112 novih okužb in šest smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19.