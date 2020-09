V Pekingu po petih mesecih znova pričakali mednarodni let

Peking, 3. septembra - V kitajski prestolnici Peking so danes pričakali prvi mednarodni let po več kot petih mesecih zatišja zaradi ukrepov za zajezitev pandemije covida-19. Kitajska je namreč omilila ukrepe za tujce. Potnike, ki so s prevoznikom Air China prispeli iz kamboške prestolnice Phnom Penh, je pričakalo letališko osebje v zaščitnih oblačilih.