Nedeljski vetrolom v gorenjskih gozdovih še dodatno otežuje boj z lubadarjem

Bohinj, 2. septembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si je danes na Pokljuki ogledala posledice nedeljskega vetroloma. Takšni vetrolomi so na blejskem gozdarskem območju postali že vsakoletna stalnica in otežujejo boj z lubadarjem, s katerim se na blejskem gozdnem območju spopadajo že pet let.