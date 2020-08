Neurje v Spodnjem Podravju razkrivalo strehe in podiralo drevesa

Ptuj/Ormož, 31. avgusta - Nedeljsko popoldansko neurje je precej škode povzročilo tudi na območju Spodnjega Podravja. Gasilci so morali opraviti vrsto intervencij, zlasti zaradi razkrivanja streh in podrtih dreves. Samo na območju Ormoža je razkrilo 41 streh na stanovanjskih objektih, hudo je bilo tudi v občinah Gorišnica, Videm pri Ptuju in Markovci.