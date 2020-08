Po državi odpravljali posledice nedeljskih neurij

Ljubljana, 31. avgusta - Po Sloveniji so danes nadaljevali z odpravljanjem posledic nedeljskih neurij, ki so v dveh valovih zajela velik del Slovenije. Močan veter je odkrival strehe in ruval drevesa, podirali je dimnike, nadstreške, reklamne panoje ter telekomunikacijske in elektro drogove. Ponekod je klestila toča. Škodo po občinah še ocenjujejo.