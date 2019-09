SDS znova vložil zakonske rešitve za priznanje pravic po dokupljeni pokojninski dobi

Ljubljana, 25. septembra - Poslanci SDS so danes v parlamentarni postopek znova vložili predlog dopolnitev pokojninskega zakona. Želijo izenačiti pravice zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Druga sprememba se nanaša na nekdanje kmečke zavarovance, so sporočili.