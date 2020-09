V torek ob 1608 testiranjih potrdili 55 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 2. septembra - V torek so v Sloveniji ob 1608 testiranjih potrdili 55 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je vlada objavila na Twitterju. To je največ testiranj dnevno doslej in največ potrjenih okužb v enem dnevu po 1. aprilu. Ena oseba s covidom-19 je umrla, v bolnišnici jih je 26, štiri potrebujejo intenzivno nego, dve so odpustili iz bolnišnice.