Študija: Na Islandiji 90 odstotkov okuženih štiri mesece ohranilo protitelesa proti koronavirusu

Reykjavik, 2. septembra - Na Islandiji je več kot 90 odstotkov ljudi, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom, razvilo protitelesa in ohranilo enako raven do štiri mesece po okužbi, ugotavlja v torek objavljena študija. Dosedanje raziskave so medtem ugotavljale, da se raven protiteles v nekaj mesecih po okužbi močno zniža.