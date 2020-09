Trump kljub pozivom, naj ne povečuje napetosti, obiskal Kenosho

Milwaukee, 1. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je kljuboval pozivom guvernerja Wisconsina in župana Kenoshe, naj v času napetosti, ki jo stopnjuje s svojimi izjavami, ne obišče prizorišča zadnjih protestov proti policijskemu nasilju, ki so izbruhnili potem, ko je policist ustrelil temnopoltega osumljenca v hrbet. Prišel je v Kenosho in izrazil podporo policiji.