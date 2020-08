Republikanci in demokrati se medsebojno obtožujejo za nasilje v ZDA

Portland, 31. avgusta - Ameriški republikanci in demokrati drug drugemu pripisujejo krivdo za zadnje izbruhe nasilja. Predsednik Donald Trump je tvital proti demokratskemu županu Portlanda v Oregonu Tedu Wheelerju in napovedal obisk Kenoshe v Wisconsinu. To mu je odsvetoval demokratski guverner Wisconsina Tony Evers, Joe Biden pa ga je obtožil, da podžiga nasilje.