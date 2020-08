V Portlandu v ZDA v času demonstracij ubit človek

Portland, 30. avgusta - Med protestniki za pravice temnopoltih in podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa so v soboto zvečer v ameriškem Portlandu izbruhnili spopadi. V času demonstracij je bil v streljanju ubit človek, a ni znano, ali je to neposredno povezano s spopadi. Trump je medtem napovedal, da bo obiskal mesto Kenosha, kjer so v začetku tedna potekali protesti.