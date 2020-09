Kmetijski ministri EU na neformalnem srečanju o odpornosti sektorja na pandemijo covida-19

Koblenz, 1. septembra - Evropski ministri za kmetijstvo, med njimi tudi slovenska ministrica Aleksandra Pivec, so na neformalnem srečanju govorili o odpornosti kmetijskega in prehranskega sektorja v pandemiji covida-19. Za Pivčevo je nadaljnja krepitev odpornosti na prihodnje izbruhe in zagotavljanje priložnosti za obnovo evropskega gospodarstva ključna.